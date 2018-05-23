В Орле возле нового корпуса НКМЦ обустраивают парковку

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23.5.2018 | 11:41 Новости, Общество

Проблема отсутствия стояночных мест должна ослабнуть.

В Орле возле параклинического корпуса НКМЦ им. З.И. Круглой на улице 7 Ноября начали обустройство парковки. Фото появилось в Telegram-канале «Орел Автомобильный». Дорожники сняли бордюры и разравнивают землю под местом будущей парковки.

Напомним, с открытием параклинического корпуса и расширением НКМЦ остро встала проблема нехватки парковочных мест. Автомобилистам приходилось оставлять машины вдоль проезжих частей на улицах Октябрьской и 7 Ноября — зачастую в два ряда и с нарушением правил.

ИА «Орелград»

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