В Орле возле нового корпуса НКМЦ обустраивают парковку

Проблема отсутствия стояночных мест должна ослабнуть.

В Орле возле параклинического корпуса НКМЦ им. З.И. Круглой на улице 7 Ноября начали обустройство парковки. Фото появилось в Telegram-канале «Орел Автомобильный». Дорожники сняли бордюры и разравнивают землю под местом будущей парковки.

Напомним, с открытием параклинического корпуса и расширением НКМЦ остро встала проблема нехватки парковочных мест. Автомобилистам приходилось оставлять машины вдоль проезжих частей на улицах Октябрьской и 7 Ноября — зачастую в два ряда и с нарушением правил.

ИА «Орелград»