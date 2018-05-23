В Орле зэк зарезал приятеля во время пьянки

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23.5.2018 | 11:57 Новости, Происшествия

Его задержали.

Следственный комитет задержал ранее судимого 30-летнего жителя Орла по подозрению в убийстве друга, сообщили в ведомстве.

Тело убитого 48-летнего мужчина нашли в квартире в Советском районе 22 мая. В его груди зияли несколько ножевых ранений. Преступление удалось раскрыть по горячим следам.

В роковой день мужчины выпивали дома у бывшей сожительницы подозреваемого. Начался конфликт. Бывший заключенный схватил нож и несколько раз ударил соперника в грудь. Тот скончался на месте происшествия.

Следствие продолжается.

ИА «Орелград»

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