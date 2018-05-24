Обслуживание трамвайных рельс хотят переложить на Дорожный фонд

Глава ТТП Александр Коровин против. Он считает, что надо спасать предприятие, а рельсы подождут.

В ходе обсуждения на заседании комитета по бюджету Орловского городского Совета начальник УМИЗ Максим Лобов сообщил, что одним из вариантов вывода из кризисной ситуации МУП ТТП он видит перекладывание на Дорожный фонд Орловской области обслуживание рельсового хозяйства ТТП. Речь идет не о контактной сети, а лишь о том, что находится на дороге.

Директор «Трамвайно-троллейбусного предприятия» Александр Коровин, присутствовавший на заседании, сразу в своей манере — громогласно и эмоционально — заявил, что смысла в этом сейчас нет. К осени ТТП уйдет под банкротство, если сейчас не найти 58 миллионов на погашение долгов.

Пока Коровин возмущался ценой на электричество, Лобов ловко заметил, что по радио сегодня передали, что для заправок электрокаров будут установлены льготы на электричество. Эта новость вызвала заметное обсуждение, и тут же в рядах зрителей комитета возник план по переименованию троллейбусов в городские электрокары, чтобы получить льготу. Но Александр Коровин инициативу не оценил.

ИА «Орелград»