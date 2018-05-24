В Орле нет денег на подготовку школ к новому учебному году

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24.5.2018 | 16:54 Важное, Новости, Общество

Бюджеты детских садов и школ блокируются судами, а средств на выплаты в пенсионный фонд и налоги нет.

На заседании комитета по бюджету городского совета депутаты заслушали доклад заместителя сити-менеджера города Орла Игоря Краличева.

Зампред горсовета Владимир Негин сообщил собравшимся, что в муниципалитет пришло письмо от налоговых органов, которые сообщают о катастрофическом росте задолженности бюджетных организаций. Хуже всего положение в школах и детских садах.

— Подобная ситуация впервые складывается в городе, — отметил Владимир Негин. — Скажите, не повлияет блокировка счетов школ и детских садов на подготовку к новому учебному году?

Краличеву пришлось признать, что на сегодня счета 41 детского сада заблокированы. Возможно, вскоре это число вырастет. Перспектив, откуда взять денег для решения этого вопроса, нет. Если ситуация не изменится, то средств на ремонты и подготовку учебных заведений к новому году не будет.

По итогу выяснилось, что сейчас у города расходных обязательств на 200 миллионов больше, чем есть возможность получить доходов. Это значит, что без помощи субъекта или получения кредита Орел завалит социальные обязательства.

ИА «Орелград»

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