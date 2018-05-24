В Орле у вокзала появится новый памятник?

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24.5.2018 | 12:46 Новости, Общество

Возле Дворца культуры железнодорожников готовят площадку.

В Орле около Дворца культуры железнодорожников готовят площадку для будущего памятника железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, утверждает «ИнфоОрел» со ссылкой на руководство ДК ЖД. Детали проекта не раскрываются.

22 мая рабочие демонтировали клумбу слева от здания, сняли асфальт и разровняли землю. Конкретику представителям издания пообещали ближе к Дню освобождения Орла от немецких захватчиков 5 августа.

ИА «Орелград»

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