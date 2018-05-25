КСП проверила, как тратят деньги в спортшколе №7

Счетная палата отчиталась об очередной плановой проверке.

Как сообщили в областной Контрольно-счетной палате, завершено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета БУ ОО «Спортивная школа №7». Объем проверенных денежных средств за 2017 год составил 5,03 миллиона рублей. Из них субсидия на финансовое обеспечение государственного задания составила 4,95 миллиона, а остальное – это благотворительные пожертвования.

В ходе проверки было установлено нарушений всего на 59,2 тысячи рублей. Из них 57,1 тысячи — это оплата кредиторской задолженности 2016 года из средств субсидии, выделенной на выполнение госзадания в 2017 году. Словом, серьезных нарушений аудиторы в учреждении не нашли. Тем не менее, отчет направлен в прокуратуру Орловской области, врио губернатора Андрею Клычкову и председателю облсовета Леониду Музалевскому.

ИА «Орелград»