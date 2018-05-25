В Орле рухнул лифт с мужчиной внутри

Ему потребовалась помощь медиков.

В Орле в новой многоэтажке на улице Революции рухнул лифт с находившимся внутри мужчиной, сообщает «ИнфоОрел».

ЧП произошло 25 мая примерно в 15:00. Предварительно установлено, что в доме №3 произошел сбой в работе грузового лифта. В этот момент подъемник находился на уровне 14-го этажа.

Внутри него был мужчина. Как рассказал позже он сам, лифт стремительно пролетел несколько этажей. Медики оказали помощь орловцу; степень его травм неизвестна. Обстоятельства происшествия выясняются.

ИА «Орелград»