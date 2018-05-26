Облздрав начал разбираться с поставщиками лекарств в суде

Чиновники требуют взыскать с нерадивых компаний неустойку.

Департамент здравоохранения Орловской области за последние дни выиграл несколько исков к поставщикам лекарственных средств. Дела были рассмотрены в региональном арбитражном суде. В каждом случае речь шла о нарушении срока поставки препаратов, за что чиновники требовали взыскать с ответчиков неустойку. Суммы санкций в основном невелики, но суть исков объясняет то, почему Орловская область испытывает перебои с поставками лекарств.

Например, один из исков был подан к фирме из Владимира. Как следует из материалов дела, 23 января 2017 года между департаментом здравоохранения и этой компанией был заключен госконтракт на поставку лекарственных препаратов для людей, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями.

Цена контракта составила 2,46 миллиона рублей. Товар был доставлен 15 марта 2017 года, а принят — 21 марта. Заплатили за него 13 апреля. В суде представители облздрава указали на то, что по условиям контракта поставка товара должна была быть осуществлена не позднее 30 января 2017 года. То есть лекарства пришли с опозданием на полтора месяца.

Суд удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с ответчика 235,6 тысячи рублей неустойки. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже. Отметим, что и по другим искам были приняты аналогичные решения. Поставщиков наказали за нарушения сроков, установленных госконтрактами.

ИА «Орелград»