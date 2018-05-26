Орловчанка сурово наказала агентство недвижимости

Женщина взыскала огромную сумму за некачественную услугу.

Гражданское дело о защите прав потребителя было рассмотрено судом Советского района. Местная жительница подала иск к одному из ООО. Стороны заключили договор, согласно которому агентство недвижимости должно было помочь ей приобрести трехкомнатную квартиру. Женщина внесла аванс, но обещанной услуги не получила.

Клиентка обратилась в суд и потребовала компенсацию. Представители агентства на процесс не явились. Исковые требования были удовлетворены. В пользу истицы с ответчика взыскана стоимость квартиры в размере 2,42 млн рублей, неустойка в таком же размере, компенсация морального вреда в размере 15 тысяч, штраф в размере 2,42 млн рублей и расходы по оплате госпошлины.

ИА «Орелград»