Орловцы смогут виртуально поговорить с налоговиками о жизни

Популярный налоговый сервис обзаведется вкладкой «Жизненные ситуации».

Как сообщили в управлении ФНС России по Орловской области, речь идет о сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Он заработал более семи лет назад. За прошедший период времени к нему подключилось свыше 216 тысяч жителей региона.

— Таким образом, почти четверть орловских налогоплательщиков, являющихся активными пользователями личного кабинета, получают государственные услуги в комфортных условиях не выходя из дома, — отметила замруководителя УФНС Елена Михайлова.

По ее словам, скоро ожидается запуск обновленной версии сервиса. Пользователям обещают простоту и ясность изложения информации. Например, в сервисе будет отражаться формула. Она позволит рассчитать налог по имуществу, используя кнопку «Подставить мои значения».

Кроме того, в личном кабинете появится вкладка «Жизненные ситуации». В ней будут описаны конкретные вопросы, с которыми сталкиваются пользователи в процессе взаимоотношений с налоговыми органами.

ИА «Орелград»