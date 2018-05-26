Падением лифта в Орле заинтересовалась прокуратура

Надзорное ведомство провело проверку и обратилось в следственные органы.

Как сообщает прокуратура Орловской области, организовано проведение проверки по факту падения лифта в многоквартирном доме на улице Революции. Напомним, что происшествие произошло 25 мая около 15 часов дня. В доме №3 произошел сбой в работе грузового лифта. В этот момент подъемник находился на уровне 14-го этажа. Внутри был 35-летний мужчина. Как он рассказал, лифт стремительно пролетел несколько этажей.

— Установлено, что обслуживание лифтового оборудования в данном доме осуществляет ООО «Управление специальная автоматика», — рассказали в прокуратуре региона. — От руководителя прокуратура района потребовала незамедлительно провести диагностические мероприятия с целью недопущения эксплуатации неисправного оборудования.

Кроме того, для привлечения виновных к уголовной ответственности прокурор Железнодорожного района направил материалы проверки в следственные органы.

Свою доследственную проверку начал и Следственный комитет по Орловской области. Ведомство пообещало проверить качество обслуживания лифта ответственными лицами.

ИА «Орелград»