Пресс-секретарь Клычкова рассказала, как фильтровать воду через лифчик

Немного полезной интимной информации от Натальи Рожковой.

Продолжаются невероятные приключения команды врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова в социальных сетях. Как уже рассказывал «Орелград», советник Клычкова Сергей Лежнев, доказывая подделку опубликованной программы визита врио губернатора на ПМЭФ, назвал оппонента «упырем», «лошарой» и «клоуном».

Не уступает Лежневу в умении жечь и начальница отдела информационной политики Наталья Рожкова. В своем аккаунте в Facebook она пересказала историю со школьного урока, научив своих друзей и подписчиков процеживать воду с помощью бюстгальтера.

— Дети! То есть девочки. Если вы потерялись в тайге, немедленно снимите лифчик. Они у вас все с пуш-апами. Через пуш-ап вы можете процеживать воду, и она будет как ключевая. Если с вами мальчик — не бойтесь, что он увидит, какая у вас маленькая грудь. Главное — воду процедить, — написала Рожкова.

ИА «Орелград»