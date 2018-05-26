«Ты упырь! Лошара!» Советник Клычкова пробивает дно

Сергей Лежнев продемонстрировал лексикон современного госслужащего.

Накануне «Орлец» опубликовал фото программы участия делегации Орловской области во главе с врио Андреем Клычковым в Петербургском международном экономическом форуме. Аналогичный пост появился в сообществе «Город Орел|OREL LIFE| Новости нашего города». Картинка сопровождалась следующим текстом:

«Пока фейковый сыровар хвалит врио губернатора Клычкова за размещение в псевдобюджетной гостинице, как-то за кадром остаются иные детали вояжа Андрея Евгеньевича, о которых все предпочитают умолчать. Но это упущение надо срочно исправить. В одно лицо в пользование Клычкова предоставляют дорогущий зафрахтованный самолетик, на котором ты, читатель, вряд ли когда полетаешь, если, разумеется, не будешь так сильно дружить с родней Зюганова. Наслаждаемся и машем.»

В комментариях поспешил появиться советник Клычкова Сергей Лежнев — непримиримый «борец с хренью». Следуя своим принципам и излюбленному стилю, он предпочел разумному общению оскорбления и навешивание ярлыков. Цитируем:

«Ааааа))))) ну вы и лохи! Как на эту бумажку можно повестить))))) упырь, это ты. И тот, с кем ты в 7 утра недавно возле мэрии встречался)) Клоун, ты когда истерить прекратишь?))) как можно на сраную бумажку разводиться и выдавать новость))) только ЛОШАРА так может)))»

Анонимный администратор группы высказал сожаление, что у Андрея Клычкова есть такие помощники, как Лежнев. Но советника было уже не остановить:

«Я тут точно такой человек как и все. А что, чиновники не люди? Или смотреть как вы фейк разносите нужно молча? Сейчас же)) вы себя идиоты пожалейте. Вы не общественность и никто вам права не давал выступать за общественность. Вы лжецы. И я вам уже об этом говорил. Разницу чувствуете? Иного разговора с тобой быть не может.»

Не успели другие орловцы, шокированные поведением Лежнева, появиться в комментариях, как туда сразу же пришли защитники советника. Они обвинили группу в распространении фейков и пригрозили им ответственностью.

ИА «Орелград»