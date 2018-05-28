500 тысяч в час: в Сети появилась информация о перелете Клычкова в Питер

Именно столько в среднем стоит аренда самолета Global 6000.

Как уже рассказывал «Орелград», в Интернете разгорелся скандал, связанный с визитом орловской делегации на Петербургский международный экономический форум. После публикации программы, в которой утверждалось, что для перелета врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова использовался частный самолет Global 6000 M-Name, советник главы региона Сергей Лежнев назвал фотографию документа подделкой, оскорбляя своего оппонента.

«Орелград» сверил указанные факты и пришел к выводу, что все слишком хорошо сходится для фальсификации, в которой Лежнев обвинил распространителей информации.

Если считать опубликованный документ правдой, то перелет обошелся недешево. Компания PrivateFly предлагает арендовать чартер частного самолета Global 6000 за сумму в €6446 (468 447 рублей). За эти деньги предлагается комфортный перелет в салоне, оснащенном душевой кабинкой, ванной и спальной комнатами.

Самолет с таким регистрационным знаком действительно существует. Он базируется в аэропорту «Внуково-3» (Москва) с мая 2016 года и принадлежит компании BLEZIR AIRCRAFT LEASING (IOM) LIMITED. Летный сертификат был выдан ему 19 апреля 2016 года. Серийный номер 9706, код 43EA99.

Контактным лицом в письме была указана некая Олеся Трубецкая. На странице девушки с таким именем в социальной сети «ВКонтакте» опубликована фотография трех самолетов, внешне очень похожих на те самые Global 6000. Рассмотреть бортномера на снимках, к сожалению, невозможно.

Исходя их этих данных, «Орелград» подготовит запрос в областную администрацию с просьбой предоставить информацию о перелете Андрея Клычкова на форум и источниках оплаты вояжа. Не исключено, что нагрузку понес бюджет Орловской области.

Вместе с этим мы отправим в аэропорт «Внуково-3» запрос с просьбой сообщить о факте перелета врио губернатора Клычкова в день ПМЭФ на данном самолете и источниках оплаты за перелет, а также в питерский аэропорт «Пулково», где запросим информацию о прилете данного борта в Санкт-Петербург и возможном наличии на борту Андрея Клычкова.

В случае, если оплата из бюджета не будет подтверждена, а Клычков на самом деле осуществлял перелет, можно уверено заявлять, что аренда самолета оплачена некой иной коммерческой структурой, что является нарушением федерального законодательства в сфере противодействия коррупции.

ИА «Орелград»