Билеты Клычкова на «Сапсан» вызывают сомнение в подлинности

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28.5.2018 | 18:58 Новости, Политика

Команда врио пытается доказать, что он не пользовался дорогостоящим самолетом.

«Орловские новости» опубликовали распечатку электронных билетов на скоростной поезд «Сапсан», по которым врио губернатора Андрей Клычков якобы ездил из Москвы в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум. «Орелград» усомнился в подлинности информации, опубликованной коллегами.

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Поезда между двумя столицами действительно курсировали в это время в таком графике. Однако в качестве формы оплаты на билетах указан наличный расчет. При этом в справочной службе РЖД нашему корреспонденту сообщили, что электронные билеты можно приобретать только безналичным путем. В связи с этим возникают вопросы к достоверности документов.

Напомним, согласно данным, появившимся в социальных сетях, для визита в Санкт-Петербург Андрей Клычков использовал чартерный рейс самолета Global-6000, аренда которого стоит в районе 500 тысяч рублей за час. Коллеги из «ОН», опубликовав билеты на «Сапсан», написали, что орловский врио не летал в Питер на самолете.

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Вместе с этим ранее, 25 мая, в материале «Клычков остановился неподалеку от Екатерининского дворца» они сообщили, ссылаясь на свои источники, что глава региона Андрей Клычков отправился на ПМЭФ именно на «Глобале 6000».

Наше издание располагает обезличенным оригинальным pdf-файлом электронного билета на «Сапсан». Любой читатель может сравнить их и сделать свои выводы.

Даже если Андрей Клычков умеет оплачивать наличными электронные билеты РЖД, этот факт не опровергает того, что он мог купить билет, но отправиться в Санкт-Петербург на самолете Global-6000 по чьему-то приглашению.

ИА «Орелград»

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