Под Орлом подросток попал под колеса легковушки

ДТП с пострадавшим пешеходом произошло под Глазуновкой.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 мая около в 17:35. На автодороге Глазуновка — Культурная Посадка автомобиль ВАЗ-21150 сбил несовершеннолетнего пешехода – юношу 2002 года рождения. Он шел в попутном направлении по проезжей части.

— Пострадавший с места ДТП был доставлен в Глазуновскую ЦРБ, — сообщили в УГИБДД. – Он был осмотрен врачом и отпущен домой.

За рулем легковушки находился 40-летний водитель. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»