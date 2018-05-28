Под Орлом подросток попал под колеса легковушки

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28.5.2018 | 10:00 Новости, Происшествия

ДТП с пострадавшим пешеходом произошло под Глазуновкой.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 мая около в 17:35. На автодороге Глазуновка — Культурная Посадка автомобиль ВАЗ-21150 сбил несовершеннолетнего пешехода – юношу 2002 года рождения. Он шел в попутном направлении по проезжей части.

— Пострадавший с места ДТП был доставлен в Глазуновскую ЦРБ, — сообщили в УГИБДД. – Он был осмотрен врачом и отпущен домой.

За рулем легковушки находился 40-летний водитель. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»

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