Под Орлом водитель иномарки «собрал» четыре машины

Массовое ДТП произошло в Хотынецком районе.

Авария произошла 27 мая около 16 часов на автодороге Болхов – Льгов. Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, водитель 1987 года рождения, двигавшийся со стороны Льгова на автомобиля «Киа Соренто», не выбрал безопасную дистанцию.

В результате его машина врезалась в двигавшийся впереди автомобиль «Хендэ», который врезался в ехавший впереди него ВАЗ-21150. Отечественная легковушка в свою очередь протаранила впереди идущий «Шевроле Нива».

В 18:25 в дежурную часть МО МВД России «Хотынецкое» поступило сообщение из орловской больницы имени Семашко о том, что за медицинской помощью обратился пассажир автомобиля «Хендэ». Госпитализация не потребовалась.

ИА Орелград