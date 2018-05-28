 

 

Под Орлом водитель иномарки «собрал» четыре машины

28.5.2018 | 10:20 Новости

Массовое ДТП произошло в Хотынецком районе.
Авария произошла 27 мая около 16 часов на автодороге Болхов – Льгов. Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, водитель 1987 года рождения, двигавшийся со стороны Льгова на автомобиля «Киа Соренто», не выбрал безопасную дистанцию.
В результате его машина врезалась в двигавшийся впереди автомобиль «Хендэ», который врезался в ехавший впереди него ВАЗ-21150. Отечественная легковушка в свою очередь протаранила впереди идущий «Шевроле Нива».
В 18:25 в дежурную часть МО МВД России «Хотынецкое» поступило сообщение из орловской больницы имени Семашко о том, что за медицинской помощью обратился пассажир автомобиля «Хендэ». Госпитализация не потребовалась.

ИА Орелград

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования