В Орле пенсионер МВД сломал нос женщине

Суд рассмотрел дело о нанесении побоев.

Обвинительный приговор вынес мировой суд Железнодорожного района. Представший перед ним мужчина признан виновным по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Как следует из материалов дела, в августе прошлого года после совместного празднования годовщины свадьбы он «на почве личных неприязненных отношений применил физическое насилие в отношении потерпевшей, а именно нанес ей один удар кулаком в область носа, тем самым причинив физическую боль».

В результате женщина получила открытый перелом носа. Приговором мирового судьи мужчине было назначено наказание в виде штрафа в размере 5500 рублей. Он обжаловал вердикт в апелляционной инстанции и просил оправдать его. Но райсуд не нашел оснований для изменения приговора.

«При назначении наказания мировой судья учел тяжесть и общественную опасность совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который по месту жительства и по последнему месту службы характеризуется положительно, является пенсионером МВД РФ, имеет награды за время службы», — отмечено в решении суда. Кстати, наличие наград было признано смягчающим обстоятельством.

ИА Орелград