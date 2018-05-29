Члены ОНФ почувствовали дискомфорт в орловских маршрутках

Салоны общественного транспорта, как правило, покрыты слоем пыли.

Активисты Общероссийского народного фронта провели проверку санитарного состояния салонов маршруток в Орле.

Мониторинг показал, что на некоторых маршрутках салоны не убираются вовсе. На стеклах и сиденьях образуется пыль. Представители ОНФ отметили, что чувствуют себя «совершенно некомфортно» в неопрятных салонах автобусов. Более того — из-за пыли у детей может развиться аллергия.

— Кроме этого, активисты ОНФ обратили внимание на состояние сидений в автобусах, которые на отдельных маршрутах находятся в порванном состоянии. Также общественники отметили, что в некоторых автобусах в салоне не закреплены поручни, за которые должны держаться пассажиры. Довольно часто автобусы выходят на маршруты грязными снаружи, — рассказали в ОНФ.

По итогам рейда активисты направили ряд предложений в администрацию Орла.

ИА «Орелград»