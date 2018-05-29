Несколько тысяч человек пришли на Зеленый марафон «Бегущие сердца»

27 мая 2018 года в Орле прошел Зеленый марафон «Бегущие сердца».

Более 500 участников пробежали дистанцию 4200 м. Первыми финишировал Тимофей Голоктионов, среди женщин победительницей забега стала Надежда Орлова. Всего в этот день на центральной площади Орла побывало несколько тысяч горожан. На вопрос о высокой популярности проекта среди россиян, управляющий Орловским отделением Сбербанка Ярослав Скирта ответил, что 1/10 марафона – 4200 м – та дистанция, которая «под силу каждому». В забеге участвовали целыми семьями, дипломы участников и памятные сувениры получили все!

В рамках проекта на площади Ленина прошел спортивный праздник для детей и взрослых: игры, викторины, конкурсы, призы и подарки.

В будущем году Зеленый марафон пройдет еще ярче, заверили организаторы.

Найти себя и своих друзей, участники праздника могут, перейдя по ссылке .