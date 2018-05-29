Орловцы оценят опасность табака

Утвержден региональный план по проведению Всемирного дня без табака.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области приступило к реализации плана проведения Всемирного дня без табака. Он отмечается 31 мая. Однако в план включены мероприятия, которые пройдут позже.

Например, на июнь запланировано проведение опросов и анкетирования «по вопросам опасности для здоровья табачных изделий и профилактики табачной зависимости в различных возрастных категориях населения».

Также пройдет оформление стендов о вреде табакокурения и навыках здорового образа жизни. На июнь же запланированы тематические классные часы, просветительские уроки, конкурс плакатов, практикумы, беседы, лекции и другое.

ИА «Орелград»