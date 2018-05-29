Стало известно, как выросли цены на бензин в Орле

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29.5.2018 | 10:39 Новости, Общество

Орловское УФАС подвело итоги еженедельного мониторинга.

Как сообщает Орловское УФАС России, подведены итоги еженедельного мониторинга розничных цен на автомобильное топливо на территории Орловской области. Рост цен был зафиксирован во всех хозяйствующих субъектах. В этом наш регион не отличается от соседей.

Так, за неделю в АО «Орелнефтепродукт» цена на бензин марки АИ-95 выросла на 2,4 процента, марки АИ-92 — 2,6 процента, на дизельное топливо – 3 процента. В ООО «Газэнергосеть розница» рост цен составил соответственно 4,6, 4,7 и 4,9 процента.

ИА «Орелград»

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