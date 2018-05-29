В Орле капитан ГИБДД уволен за порочащий проступок

Облсуд поставил точку в деле об увольнении сотрудника ОВД.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсуда, за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, в декабре прошлого года был уволен капитан полиции — начальник отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения по Должанскому району.

Он обжаловал приказ в суде Советского района Орла, но проиграл. Затем обратился в апелляционную инстанцию.

Основанием для увольнения стали результаты служебной проверки. Капитан внес недостоверные сведения в материалы ДТП, чтобы спасти своего знакомого от ответственности. Были искажены сведения о событиях и участниках. К административной ответственности привлекли невиновного – гражданина, который ДТП не совершал. Тем самым полицейский «подорвал авторитет и дискредитировал органы внутренних дел». Кроме того, он «проявил неискренность при проведении служебной проверки».

Орловский областной суд решение районного суда оставил без изменения.

ИА «Орелград»