В Орле нашли альтернативное место бюстам Санько и Образцова

Их предложено установить прямо на доме, где было водружено знамя.

Рабочая группа Общественного совета Орла обсудила место установки бюстов освободителям города Ивана Санько и Василия Образцова.

Как уже рассказывал «Орелград», власти устроили для жителей Орла голосование в Сети. На выбор предоставлялись два места — сквер Танкистов и бульвар Победы. Последний вариант набрал больше голосов, но общественники считают, что бюсты Санько и Образцова там «ни к чему».

— Даже если в будущем там планируется аллея героев — сначала нужен проект аллеи, да и водрузившие знамя — не Герои СССР, — рассказала журналист Елена Годлевская.

Рабочая группа предложила установить памятники на самом доме, где было водружено знамя — на стене рядом с мемориальной табличкой.

ИА «Орелград»