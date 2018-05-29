 

 

В Орле нашли альтернативное место бюстам Санько и Образцова

29.5.2018 | 16:09 Новости, Общество

Их предложено установить прямо на доме, где было водружено знамя.

Рабочая группа Общественного совета Орла обсудила место установки бюстов освободителям города Ивана Санько и Василия Образцова.

Как уже рассказывал «Орелград», власти устроили для жителей Орла голосование в Сети. На выбор предоставлялись два места — сквер Танкистов и бульвар Победы. Последний вариант набрал больше голосов, но общественники считают, что бюсты Санько и Образцова там «ни к чему».

— Даже если в будущем там планируется аллея героев — сначала нужен проект аллеи, да и водрузившие знамя — не Герои СССР, — рассказала журналист Елена Годлевская.

Рабочая группа предложила установить памятники на самом доме, где было водружено знамя — на стене рядом с мемориальной табличкой.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования