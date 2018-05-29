В Орле нашли альтернативное место бюстам Санько и Образцова

Их предложено установить прямо на доме, где было водружено знамя.
Рабочая группа Общественного совета Орла обсудила место установки бюстов освободителям города Ивана Санько и Василия Образцова.
Как уже рассказывал «Орелград», власти устроили для жителей Орла голосование в Сети. На выбор предоставлялись два места — сквер Танкистов и бульвар Победы. Последний вариант набрал больше голосов, но общественники считают, что бюсты Санько и Образцова там «ни к чему».
— Даже если в будущем там планируется аллея героев — сначала нужен проект аллеи, да и водрузившие знамя — не Герои СССР, — рассказала журналист Елена Годлевская.
Рабочая группа предложила установить памятники на самом доме, где было водружено знамя — на стене рядом с мемориальной табличкой.
ИА «Орелград»