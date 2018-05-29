В Орле нашли говяжьи консервы из свинины

Орловский референтный центр выявил в консервах чужую ДНК.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, сомнительная продукция была обнаружена в соседней Курской области. В ходе плановой выездной проверки крупной торговой сети в городе Льгове были отобраны пробы от мясных консервов.

Их направили для исследования в ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора». В результате в пробах консервов из свинины была обнаружена ДНК курицы и ДНК крупного рогатого скота, в пробах консервов из говядины — ДНК свиньи. Производители консервов — ПО «Лужский консервный завод» и ООО «БалтРыбТех».

По итогам проверки за несоблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» отозваны декларации о соответствии продукции. Кроме того, к административной ответственности привлечен представитель торговой сети. Недоброкачественная продукция снята с реализации.

ИА «Орелград»