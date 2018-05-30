Орловец после отказа залить полный бак специфически наказал АЗС

Он заставил работников заправлять автомобиль по одному литру.

«Красная строка» рассказала необычную историю из жизни одной орловской автозаправочной станции. Издание предполагает, что такое «могло произойти только на Орловщине».

Автовладелец подъехал к колонке и попросил залить полный бак, на что получил отказ: «Потому что многие заправляются и уезжают, не расплатившись. Вы можете заказать больше вместимости бака, заплатить, мы вас заправим, а разницу в денежном выражении вернем на карточку».

После этого он попросил залить тонну бензина. Услышав очередное «нет», он сказал: «Залейте литр» и на протяжении двух часов просил заправлять автомобиль по одному литру топлива.

С мужчиной попытались сладить две женщины. Сначала они потребовали от кассира не принимать оплату за бензин, но та отказалась — мол, ничего противозаконного он не требует. Затем дамы попытались убедить, что по литру заправляться нельзя ни технически, ни юридически — и, естественно, потерпели фиаско.

История закончилась удивительно: хоть орловец и заплатил суммарно примерно за половину бака, датчики показали, что он заполнен под завязку.

ИА «Орелград»