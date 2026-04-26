Губернатор Клычков приказал оптимизировать перевозки в Орле

Займется этим специально созданная рабочая группа.

Правительство Орловской области приняло постановление о создании рабочей группы, которая займется вопросами оптимизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным транспортом в границах областного центра. Документ подписан губернатором Андреем Клычковым. Из документа следует, что рабочая группа является коллегиальным совещательным органом, созданным для координации взаимодействия между органами исполнительной власти Орловской области, администрацией города Орла, предприятиями, учреждениями и прочими организациями, занятыми в сфере перевозок.

Председателем рабочей группы губернатор назначил Алексея Субботина, члена правительства Орловской области – руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Ключевыми функциями группы станут: выработка общей концепции транспортного обслуживания населения в границах Орла; подготовка предложений в план мероприятий по организации перевозок; проработка вопросов финансирования пассажирских перевозок.

Кроме того, члены нового коллегиального органа будут рассматривать на своих заседаниях текущие возникающие проблемы и вырабатывать рекомендации по их решению. Еще одной функцией станет подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы. Заседания рабочая группа будет проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов и носят рекомендательный характер. Заседание считается правомочным при участии не менее двух третей членов группы.

К слову, реестром маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла предусмотрено 28 автобусных, в том числе три сезонных, три трамвайных и четыре троллейбусных маршрута. Из них МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» обслуживает все маршруты городского электротранспорта, а также четыре автобусных маршрута. В 2025 году в городе Орле в целом было перевезено 47,642 миллиона пассажиров.

Причем пассажирооборот в 2025 году увеличился на 20 процентов по сравнению с 2024 годом и составил 507,3 миллиона пассажиро-километров. Объем платных услуг населению по виду «Транспортные услуги» в 2025 году составил 6,436 миллиарда рублей и увеличился на 17,6 процента в действующих ценах по сравнению с 2024 годом. Основной проблемой является незавидной финансово-экономическое состояние МУП «ТТП», которое на протяжении последних лет выживает только благодаря получению крупных бюджетных субсидий.

