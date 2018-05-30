Орловская полиция отчиталась о поимке похитителя котенка

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30.5.2018 | 11:48 Новости, Общество

Его прихватил с собой собутыльник хозяина животного.

В Орле полиция раскрыла кражу серого котенка и дорогостоящего смартфона, сообщили в ведомстве.

От рук воров пострадал 37-летний житель областного центра. По его словам, накануне вечером он пил дома вместе с компанией друзей. Пропажу он обнаружил наутро.

Оперативники выяснили, что кражу совершил ранее судимый 39-летний знакомый потерпевшего, который в тот день также был в квартире. Он признался в совершении преступления. Телефон он успел продать, а вот котенка нашли у него дома.

— В отношении орловца 1979 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК Российской Федерации. Ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — добавили в УМВД.

ИА «Орелград»

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