Скончалась известная орловчанка Софья Мясковская, отрицавшая ВИЧ

Причиной ее смерти стал синдром иммунодефицита.

В Орловской области в возрасте 36 лет умерла известная ВИЧ-диссидентка Софья Мясковская, сообщается в группе «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети». На сайте регионального фонда капремонта, где Мясковская работала делопроизводителем, ее фотография вывешена с черной лентой.

Софья Мясковская — одна из первых ВИЧ-диссиденток России, отрицавшая заболевание. От вируса иммунодефицита скончались двое ее детей — Матвей (3 года и 10 месяцев) и Егор (меньше года). Мясковская отказывалась лечить мальчиков антиретровирусными заболеваниями, считая их «ядотерапией».

Мясковская скончалась из-за двусторонней пневмонии на фоне ВИЧ-инфекции. Диагноз «синдром пониженного иммунодефицита человека» был поставлен ей во время первой беременности.

ИА «Орелград»