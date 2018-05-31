В Орле до 20 июня доделают разметку

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31.5.2018 | 12:48 Новости, Общество

Глава администрации потребовал скорее дорисовать стоп-линии.

В Орле работы по нанесению разметки завершатся к 20 июня, сообщили в УКХ.

«Рисованием» занимается компания «Доринвест». На данный момент выполнено 60% объема работ. Нанесено 84% стоп-линий, 73% осевой разметки и 64% пешеходных переходов. Отставание наблюдается по разметке остановок — сделана всего треть.

— Важно как можно скорее завершить разметку на перекрестках и стоп-линиях. Отсутствие стоп-линий вызывает спорную ситуацию при наложении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Акцентируйте внимание подрядчиков на том, что работы были выполнены в самые кратчайшие сроки. С учетом погодных условий указанный срок — 20 июня не должен быть перенесен, — сказал Александр Муромский, глава администрации Орла.

ИА «Орелград»

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