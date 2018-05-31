В Орле разрешили купаться на двух пляжах

Купальный сезон открывается 1 июня.

Пляжи на озере Светлая жизнь и на реке Оке в районе Городского парка культуры и отдыха в Орле прошли приемку МЧС, сообщили в администрации Орла. Оба места признаны безопасными и комфортными для отдыха.

«Орелводоканал» осуществил подкачку воды в озеро. На пляжи подвезли песок. Водолазы очистили берег от мусора. На пляжах имеются кнопки вызова спасателей, стенды с правилами поведения, схема с указанием глубины и опасных зон. Установлены и покрашены скамейки, урны и кабинки.

В местах отдыха будут дежурить спасатели и медики. Напомним, официально купальный сезон открывается завтра, 1 июня.

ИА «Орелград»