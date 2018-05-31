В выборах губернатора могут принять участие более 40 политиков

Облизбирком провел обучающий семинар для политических партий.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, облизбирком провел обучающий семинар для представителей избирательных объединений. Он был посвящен организации и проведению избирательных кампаний в единый день голосования. Напомним, что он выпадает на 9 сентября. Главным событием в этот день в Орловской области станут выборы губернатора.

По словам председателя облизбиркома Людмилы Маркиной, 44 политические партии смогут принять участие в 21 избирательной кампании. Это означает, что каждая из них вправе выдвинуть своего кандидата. Впрочем, вряд ли стоит ожидать такого наплыва и жесточайшей конкуренции.

Например, «Единая Россия», вероятно, поддержит представителя КПРФ Андрея Клычкова, как это было с его предшественником. Напомним, что еще одного коммуниста Вадима Потомского активно поддержали единороссы, отказавшиеся выдвигать своего кандидата.

ИА «Орелград»