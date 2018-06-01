Мэрия Орла два года не выдает семье квартиру и платит за это штрафы

Суд признал законным постановление приставов о наказании мэрии Орла.

Орловский областной суд рассмотрел жалобу администрации Орла на решение о привлечении ее к административной ответственности. Постановление было издано Межрайонным отделом по особым исполнительным производствам УФССП. Мэрию наказали штрафом в размере 50 тысяч рублей. И это не первый штраф, наложенный на нее в рамках данного исполнительного производства.

Оно было возбуждено в ноябре 2016 года на основании решения суда. Согласно ему администрацию обязали предоставить семье по договору социального найма благоустроенное жилье площадью не менее 33,6 кв. м. и состоящее не менее чем из двух комнат.

Однако до сих пор семья квартиру не получила. Приставы принимают меры. Так, в декабре 2016 года было вынесено постановление о взыскании с администрации Орла исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и установлен новый срок для исполнения требований. В феврале 2017 года мэрию штрафовали на 30 тысяч рублей, поскольку она квартиру семье так и не выдала.

В феврале 2018 года на администрацию наложили новый штраф – 50 тысяч рублей. Это решение чиновники оспорили в суде. Они считают, что в их действиях отсутствует состав административного правонарушения. В жалобе администрация ссылается на то, что приняла «все зависящие от нее реальные меры по исполнению решения суда, однако в силу объективных причин исполнить требования исполнительного документа в срок, установленный судебным приставом, не представилось возможным».

Из жалобы также следует, что «в настоящее время в муниципальном жилищном фонде нет квартиры соответствующей площади для предоставления данной семье, также не предусмотрено выделение денежных средств на приобретение такого жилого помещения».

Облсуд отклонил жалобу. Он указал, что уважительные причины неисполнения администрацией исполнительного документа отсутствуют. Не подтверждено, что нарушение установленного срока исполнения решения суда вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непреодолимыми препятствиями. Это свидетельствует о том, что у «администрации Орла имелась возможность для исполнения требований исполнительного документа, но данным юридическим лицом не были приняты все зависящие от него меры».

Отметим, что это не единичный случай. По данным городской КСП, в 2017 году по сравнению с 2016 годом судебные затраты муниципального бюджета увеличились с 68,8 до 136,2 миллиона рублей. Из таких дел они и складываются.

ИА «Орелград»