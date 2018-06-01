СК расследует хищение при ремонте школы в Долгом

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1.6.2018 | 10:55 Новости, Общество

Объект до сих пор не доделан.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело о мошенничестве при реконструкции школы в поселке Долгое, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, речь идет о хищении бюджетных средств. Завершение работ и сдача объекта планировались в ноябре 2017 года, однако стройка продолжается до сих пор. Стоимость выполненных работ назвали значительно завышенной.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причиненного ущерба и лиц, причастных к совершению данного преступления. В ходе расследования также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входило осуществление контроля за расходованием выделенных денежных средств, — рассказали в СК, отметив, что дело находится на особом контроле у руководителя управления Анатолия Щурова.

Школа в поселке Долгое реконструируется за счет «Газпрома».

ИА «Орелград»

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