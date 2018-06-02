Стало известно, как в Орле пройдет День памяти и скорби

Мэрия утвердила план мероприятий на 22 июня.

Глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление о проведении церемонии возложения цветов в День памяти и скорби. Она ежегодно проводится в память о погибших в Великой Отечественной войне. Церемония пройдет 22 июня в 10.00 часов у стелы воинской славы.

Также утвержден план подготовки к мероприятию. Так, в нем предполагается участие курсантов Академии ФСО России и воспитанников МБОУ «Детско-юношеский центр «Десантник». Запланировано приглашение трудовых коллективов и ветеранов ВОВ. Для этого мэрия изготовит специальные пригласительные.

ИА «Орелград»