В орловской школе потушили пожар, которого не было

Учения прошли в Хотынецком районе.

Работники пожарно-спасательной части № 35 по охране поселка Хотынец и Хотынецкого района провели пожарно-тактическое учение в Юрьевской средней общеобразовательной школе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Орловской области.

По легенде возгорание произошло в спортзале на площади 50 квадратных метров из-за короткого замыкания. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. После отключения электроэнергии была проведена эвакуация и вызвана пожарная охрана.

— Первичными средствами пожаротушения огонь ликвидировать не удалось, — рассказали в ГУ МЧС. — К месту прибыли пожарные расчеты. Вскоре условный пожар был локализован и ликвидирован.

Все действия были четкими и слаженными, персонал школы и сотрудники ПСЧ-35 справились с поставленной задачей, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, было проверено противопожарное водоснабжение объекта и исправность охранно-пожарной сигнализации.

ИА «Орелград»