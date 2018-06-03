Под Орлом сотрудник военкомата добился компенсации за незаконное преследование

Удовлетворен иск о возмещении имущественного ущерба.

Как сообщили в суде Верховского района, местный житель обратился в порядке главы 18 УПК РФ с иском о возмещении имущественного вреда, связанного с незаконным уголовным преследованием и незаконным осуждением.

В суде пояснили, что в августе 2017 года он был признан виновным в совершении служебного подлога. Его наказали уголовным штрафом в размере 25 тысяч рублей. По нашим данным, речь идет о сотруднике военкомата. Следствие обвинило его во внесении ложных сведений о гражданах призывного возраста как о якобы отобранных для доподготовки по военно-учетной специальности.

Спустя три месяца осужденному удалось отстоять свое доброе имя в областном суде. Приговор был отменен, а уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. За осужденным было признано право на реабилитацию.

Он потребовал компенсацию. Иск был удовлетворен частично. В пользу истца взыскано 78 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу еще не вступило.

ИА «Орелград»