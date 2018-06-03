У орловчанки украли мифические сбережения

3.6.2018 | 17:31 Новости, Общество

Советский райсуд Орла рассмотрел дело о ложном доносе.

Местная жительница совершила заведомо ложный донос о преступлении, установил суд Советского района. В сентябре прошлого года женщина позвонила в дежурную часть и заявила, что одна из ее знакомых украла у нее сбережения – 43 тысячи рублей. Для нее это значительная сумма.

Женщина находилась у себя в квартире и была пьяна. Ее предупредили об уголовной ответственности за ложный донос. Однако женщина стояла на своем – подруга ее обокрала. Полиция провела проверку и установила, что у «потерпевшей» даже не было указанной суммы.

Она ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем и лишена родительских прав. Приятельницу оговорила из мести. Суд признал доносчицу виновной и наказал штрафом в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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