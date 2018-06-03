В Ливнах подняли тарифы

С 1 июля вывоз мусора в райцентре обойдется дороже.

Исполняющий обязанности главы города Ливны Сергей Трубицин подписал два постановления об увеличении тарифов на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов. Расценки установлены для МУП «Комсервис». Последний раз они были повышены ровно год назад. Постановления вступят в силу с 1 июля.

Так, тариф на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составит 253,3 рубля за один кубометр. Действующий тариф — 243,56 рубля.

Повышение коснется и простых жителя. Тариф для населения увеличен со 163,33 до 170,47 рубля за один кубометр мусора. Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов от населения, проживающего на расстоянии свыше 15 км от базы МУП «Комсервис», обойдется в 253,3 рубля за кубометр. Действующий тариф составляет 243,56 рубля.

ИА «Орелград»