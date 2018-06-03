В Орловской области 54 тысячи семей попали в опасное положение

Тенденцию подметили в областном департаменте социальной защиты.

Как сообщила руководитель областного департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ирина Гаврилина в регионе отмечено снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении: в 2016 году — на 10 процентов, в 2017 году — на 9 процентов. По ее мнению, помогли проводимые профилактические мероприятия.

Согласно приведенным данным в области проживает более 88 тысяч семей, в которых воспитывается 135 тысяч несовершеннолетних детей. Семей, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении, насчитывается более 54 тысяч.

— В настоящее время на учете в учреждениях системы социального обслуживания состоит 898 семей, находящихся в социально опасном положении, — отметила Ирина Гаврилина. — В них проживает 1752 несовершеннолетних.

По ее словам, в регионе создана разветвленная многоуровневая система, в которую входят 11 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, кризисный центр помощи женщинам и детям, областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, а также отделения по работе с семьей и детьми в центрах социального обслуживания населения. Они способны принимать в круглосуточном режиме одновременно 200 несовершеннолетних. Ежегодно около 1700 детей проходят в них реабилитационные мероприятия.

ИА «Орелград»