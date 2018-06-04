МЧС предупреждает о неблагоприятной погоде.

5 июня в Орле ожидаются дожди и сильный ветер, сообщили в региональном главке МЧС.

Скорость ветра в среднем составит 10 метров в секунду, но возможны порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью +11°С…+16°С, днем +17°С…+22°С.

МЧС рекомендует орловцам плотно закрыть окна и убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы. Если ветер настиг на улице, лучше всего укрываться от него в подъездах. Не стоит выбирать в качестве убежища стены домов, остановки, рекламные щиты и деревья.

ИА «Орелград»