Областная КСП назвала основные нарушения при госзакупках

Информация была озвучена на заседании коллегии.

Оно прошло под председательством председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области Ивана Левина. Присутствовали многочисленные чиновники, в частности, зампред правительства Андрей Усиков. Был рассмотрен вопрос об эффективности использования бюджетных средств при организации закупок. Так, были проведены встречные проверки в департаменте здравоохранения, департаменте соцзащиты и бюджетных учреждениях. Проверенный период — 2016 год.

«Основными нарушениями являлись заключение контрактов с единственным поставщиком, искусственное дробление однородных сделок с целью уклонения от конкурсных процедур и превышение начальной (максимальной) цены контракта, — рассказали в КСП. — Как следствие, была упущена возможность потенциальной экономии бюджетных средств».

Также установлены случаи участия в аукционах аффилированных фирм — по медицинским препаратам. В адрес управления госзакупок Орловской области было направлено представление по устранению нарушений и недостатков. В управлении заверили, что уже «проведена определенная работа по исправлению сложившейся ситуации».

По статистике в 2017 году управлением было проведено 2456 закупок для обеспечения государственных нужд Орловской области на 8,5 млрд рублей. Заключены контракты на 7,99 млрд. Экономия бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования составила 537,1 млн рублей.

По итогам заседания коллегии Иван Левин предложил снять с дистанционного контроля управление госзакупок, но при этом продолжить «контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в сфере аудита.

ИА «Орелград»