Парахин расскажет, почему в Орле плохо пахнет

6.6.2018 | 10:15 Новости, Общество

Облсовет спросит с правительства за неприятный запах в Орле.

Как стало известно «Орелграду», 7 июня на заседании Орловского облсовета в рамках «часа контроля» будет заслушана информация правительства региона. Ожидается, что с докладом выступит руководитель департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин.

Ранее облсовет направил в правительство запрос «о проведенных мероприятиях и принятых мерах исполнительной властью по предотвращению распространения зловонного запаха на территории города Орла». Источником зловония является ГУП ОО «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод «Орловский».

По нашим данным, правительство уже представило письменный ответ народным избранникам. Основной причиной зловония в правительстве считают устаревшие технологии. Завод был построен в 1981 году. Чиновники собираются предложить два варианта решения проблемы. Какие – об этом «Орелград» расскажет по окончании сессии.

ИА «Орелград»

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