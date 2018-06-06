Приставы заблокировали водительские права 1245 орловцев

В УФССП рассказали о мерах принудительного исполнения.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, ограничение специального права на управление транспортным средством приносит положительные результаты. Такая мера применяется к злостным должникам. На сегодняшний день 1245 жителей Орловской области ограничены в правах.

— Большинство из них являются должниками по алиментам, — пояснили в УФССП. — Ограничиваются в правах также нарушители, имеющие неуплаты крупных штрафов за нарушение правил дорожного движения, и должники, обязанные по решению суда возместить ущерб или моральный вред, причиненный преступлением.

Благодаря ограничению водительских прав судебные приставы взыскали уже 3,89 млн рублей. Так, перспектива стать пешеходом заставила жителя Болховского района оплатить долг по алиментам свыше 200 тысяч рублей, жителя Хотынецкого района — 212 тысяч.

— Снова сесть за руль эти должники смогут только после полного погашения долгов, — отметили в УФССП. — Если должник все-таки сядет за руль, он будет привлечен к административной ответственности. Его ждет до 50 часов обязательных работ или лишение права управления с изъятием удостоверения на срок до 1 года.

ИА «Орелград»