В Орле осудят мошенника-решалу

Мужчина брал деньги с обвиняемого и обещал договориться с прокуратурой и судом.

Житель Орла предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Следствие считает, что в 2016 году мужчина предложил 25-летнему обвиняемому решить вопрос с освобождением его от уголовной ответственности. За «переговоры» со следователями, сотрудниками прокуратуры и суда он требовал 1,2 млн рублей. Получив деньги, он потратил их, не намереваясь помочь знакомому.

— Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения, — добавили в СК.

ИА «Орелград»