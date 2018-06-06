В Орле осудят мошенника-решалу

6.6.2018 | 9:41 Новости, Общество

Мужчина брал деньги с обвиняемого и обещал договориться с прокуратурой и судом.

Житель Орла предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Следствие считает, что в 2016 году мужчина предложил 25-летнему обвиняемому решить вопрос с освобождением его от уголовной ответственности. За «переговоры» со следователями, сотрудниками прокуратуры и суда он требовал 1,2 млн рублей. Получив деньги, он потратил их, не намереваясь помочь знакомому.

— Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения, — добавили в СК.

ИА «Орелград»

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