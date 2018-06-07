Орловские профсоюзы попросили сохранить ПАТП

Федерация профсоюзов Орловской области подвела итоги работы.

Как сообщается на сайте федерации, на прошедшем заседании были подведены итоги работ территориального союза организаций профсоюзов с 2015 года. В нем приняли участие более 80 представителей профсоюзного актива и руководителей учреждений.

По словам главы федерации Николая Меркулова, в отчетный период поступило 3104 жалобы и письменных обращения в членские организации ФПОО. Из них положительно рассмотрено 2977 заявлений.

— Для защиты трудящихся в эти три года профсоюзы Орловщины направили органам власти 10 заявлений и обращений, — отметил Николай Меркулов. — Самое большое количество заявлений направлено в 2018 году.

В частности, это были обращения о сохранении МУ ПАТП­1, протест против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, заявление о недопустимости роста цен на топливо и повышения пенсионного возраста. Напомним, что МУ ПАТП-1 было признано банкротом в 2017 году. В феврале 2018 года были уволены все работники, и предприятие фактически закончило свою деятельность.

ИА «Орелград»