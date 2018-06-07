Стало известно, как Орел избавят от зловония

Чиновники пообещали устранить дурной запах от ветсанутильзавода.

Вопрос о плохом запахе был рассмотрен на заседании Орловского облсовета в рамках «часа контроля». Как уже рассказывал «Орелград», депутаты сделали запрос «о проведенных мероприятиях и принятых мерах исполнительной властью по предотвращению распространения зловонного запаха на территории города Орла». Источником зловония является ГУПОО «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод «Орловский».

Правительство дало ответ. Согласно ему основной причиной зловония в городе являются устаревшие технологии. Завод был построен в 1981 году по проекту 1976 года. Он утилизирует отходы из разных регионов страны. В процессе переработки происходит выброс в атмосферу. Это и приводит к зловонию.

Еще в марте департамент промышленности приступил к анализу ситуации, который показал, что основным источником загрязнения являются так называемые соковые пары. Было разработано два варианта устранения неприятного запаха.

Первый – это дожигание соковых паров в пиролизной печи. Однако оборудование, которое для этого используется, серийно не выпускается. Кроме того, метод является энергозатратным. Поэтому от данного способа решили отказаться.

Второй вариант – устранение выбросов путем конденсации соковых паров и их перевода из жидкого состояния в газообразное. В правительстве заверили, что уже найдено необходимое оборудование. Оно смонтировано и запущено на четырех варочных котлах из шести.

Несмотря на это, власти дали заводу поручение изучить лучшие технологии утилизации, проанализировать сырьевую базу и пересмотреть организацию производственного процесса.

ИА «Орелград»