У Музалевского появится «свой» журнал

7.6.2018 | 14:40 Новости, Общество

Облсовет народных депутатов учредит собственное СМИ.

Печатное средство массовой информации Орловского областного Совета народных депутатов – это журнал «Региональный парламент». Соответствующее постановление было принято на прошедшей сессии. Облсовет выступит учредителем. Функции редакции возложат на управление по взаимодействию со СМИ аппарата облсовета. Соответственно главным редактором журнала станет начальник управления.

Периодичность выпуска – не реже двух раз в год. Тираж составит 350 экземпляров. Подготовка материалов, в том числе набор текстов, комплектация материалов, фотографий, рисунков, диаграмм и другое утверждается редакционным советом. Его возглавил Леонид Музалевский – спикер облсовета.

Также в состав включены первый вице-спикер Михаил Вдовин, вице-спикеры Олег Кошелев и Валентина Остроушко, зампредседателя комитета по взаимодействию со СМИ Максим Боев, руководитель аппарата облсовета Сергей Потемкин (сын вице-спикера Сергея Потемкина), а также Евгений Другашов — замначальника управления по образованию, здравоохранению, социальной политике и вопросам местного самоуправления аппарата облсовета.

Отметим, что финансироваться издание будет за счет регионального бюджета.

ИА «Орелград»

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