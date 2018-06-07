В Орле на преподавателя завели дело за торговлю дипломами

Мужчина заработал 90 тысяч рублей за изготовление работ.
Следственный комитет по Орловской области возбудил дело о злоупотреблении полномочиями в отношении преподавателя орловского вуза, сообщили в ведомстве.
Следствие считает, что в апреле-мае пятеро студентов заплатили ему по 18 тысяч за написание дипломов, с которыми те отправились на предзащиту.
— В результате действий подозреваемого нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, касающиеся установленного законодательством Российской Федерации порядка получения гражданами высшего образования, — пояснили в СК.
Расследование продолжается.
ИА «Орелград»