В Орле на преподавателя завели дело за торговлю дипломами

7.6.2018 | 17:50 Новости, Общество

Мужчина заработал 90 тысяч рублей за изготовление работ.

Следственный комитет по Орловской области возбудил дело о злоупотреблении полномочиями в отношении преподавателя орловского вуза, сообщили в ведомстве.

Следствие считает, что в апреле-мае пятеро студентов заплатили ему по 18 тысяч за написание дипломов, с которыми те отправились на предзащиту.

— В результате действий подозреваемого нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, касающиеся установленного законодательством Российской Федерации порядка получения гражданами высшего образования, — пояснили в СК.

Расследование продолжается.

ИА «Орелград»

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