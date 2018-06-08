Орловская область задолжала 18,3 млрд рублей

Почти половину задолженности составляют бюджетные кредиты.

Как сообщили в правительстве Орловской области, по состоянию на 1 апреля 2018 года объем государственного долга региона не изменился с начала года и составил 18,34 миллиарда рублей. В его структуре 8,96 миллиарда, или 48,9 процента составляет задолженность по бюджетным кредитам, а 9,4 миллиарда, или 51,1 процента – это рыночные обязательства.

Сообщается, что благодаря привлечению бюджетных кредитов удалось сэкономить на расходах на обслуживание государственного долга области в 2014 году около 20 млн рублей, в 2015 – свыше 100 млн, в 2016 – 623 млн и в 2017 году – 460 млн. По прогнозам экономия по итогам 2018 года составит около 330 млн рублей.

ИА «Орелград»